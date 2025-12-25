https://ria.ru/20251225/tramp-2064491915.html
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев - РИА Новости, 25.12.2025
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая людей с крайне левыми взглядами, с Рождеством по западному стилю, и похвалился успехами своей... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:00:00+03:00
2025-12-25T04:00:00+03:00
2025-12-25T04:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_372:182:2685:1483_1920x0_80_0_0_a03d8340963997cdbbf892941a2935b8.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064486660.html
https://ria.ru/20251225/tramp-2064483857.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_305:0:2696:1793_1920x0_80_0_0_52fec68c82df4048ff6001d0e7a36095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, римско-католическая церковь
В мире, США, Дональд Трамп, Римско-католическая церковь
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Трамп поздравил с Рождеством всех американцев, включая левых радикалов
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая людей с крайне левыми взглядами, с Рождеством по западному стилю, и похвалился успехами своей администрации за прошедший год.
"С Рождеством всех, включая радикальных левых сволочей, которые делают всё возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но с треском терпят неудачу", - написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что с приходом к власти его администрации у США
больше нет проблем с открытой границей, правопорядком, а также мужчинами, участвующими в спортивных соревнованиях вместе с женщинами.
"Зато у нас есть рекордные фондовый рынок и (пенсионные счета - ред.) 401(k), самый низкий уровень преступности за десятилетия, отсутствие инфляции, а также вчерашний рост ВВП на 4,3%, на два пункта выше ожиданий. Пошлины принесли нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую крепкую национальную безопасность, какая у нас когда-либо была", - добавил Трамп.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календаря: Римско-Католическая церковь
, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви, а также Православная церковь в США.