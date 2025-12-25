Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая людей с крайне левыми взглядами, с Рождеством по западному стилю, и похвалился успехами своей администрации за прошедший год.

"Зато у нас есть рекордные фондовый рынок и (пенсионные счета - ред.) 401(k), самый низкий уровень преступности за десятилетия, отсутствие инфляции, а также вчерашний рост ВВП на 4,3%, на два пункта выше ожиданий. Пошлины принесли нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую крепкую национальную безопасность, какая у нас когда-либо была", - добавил Трамп.