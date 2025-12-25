Рейтинг@Mail.ru
04:00 25.12.2025
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев

Трамп поздравил с Рождеством всех американцев, включая левых радикалов

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая людей с крайне левыми взглядами, с Рождеством по западному стилю, и похвалился успехами своей администрации за прошедший год.
"С Рождеством всех, включая радикальных левых сволочей, которые делают всё возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но с треском терпят неудачу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Вчера, 02:01
Американский лидер отметил, что с приходом к власти его администрации у США больше нет проблем с открытой границей, правопорядком, а также мужчинами, участвующими в спортивных соревнованиях вместе с женщинами.
"Зато у нас есть рекордные фондовый рынок и (пенсионные счета - ред.) 401(k), самый низкий уровень преступности за десятилетия, отсутствие инфляции, а также вчерашний рост ВВП на 4,3%, на два пункта выше ожиданий. Пошлины принесли нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую крепкую национальную безопасность, какая у нас когда-либо была", - добавил Трамп.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви, а также Православная церковь в США.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
Вчера, 01:23
 
