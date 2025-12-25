Президент США Дональд Трамп общается с детьми, которые позвонили на горячую линию Северо-Американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 года

© Getty Images / Tasos Katopodis Президент США Дональд Трамп общается с детьми, которые позвонили на горячую линию Северо-Американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 года

Трамп похвалил Меланию, которая не обращала на него внимания

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил свою супругу Меланию за умение игнорировать происходящее вокруг.

"Ей очень хорошо удается не слушать это, она очень сконцентрирована. Первая леди очень сконцентрирована", — отметил президент США в ходе телефонного общения с детьми.

Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона NORAD ), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса . Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде . Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки. Мелания сидела в кресле с другой стороны и говорила по отдельному телефону.

Свой аппарат Трамп включил на громкую связь. Трамп кивнул на супругу, будто объясняясь перед журналистами за устроенную для нее дополнительную сложность. "Думаю, вам бы услышать это, а то вы не будете знать, что происходит", — сказал президент.

Говорил только Трамп с журналистами и Мелания по телефону. "По крайней мере, тогда вы знаете, что происходит", — сказал президент, указывая на устройство связи.

"Так для вас лучше?" — спросил он у репортеров про звук из динамика. Последовал короткий утвердительный ответ.

"Думаю, вам так будет лучше, чтобы вы понимали, что происходит", — продолжал президент.

Остальные молчали. Мелания разговаривала в трубку, пока супруг ждал нового подключения. Оператор доложил, что ребенок на линии.

"Она может концентрироваться полностью, не слушая это", — кивнул Трамп на супругу.

Мелания ни разу не повернулась в сторону президента США на протяжении всей сцены. Она улыбалась, хвалила детей в трубку и передавала приветы и пожелания.

В разгар следующего разговора Трампа с ребенком по телефону Меланья повернулась в сторону мужа и широко улыбнулась, не выпуская телефонную трубку из руки.

В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась, и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.

Информация о передвижении упряжки доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря. Тысяча канадских и американских военных и гражданского персонала участвовали в работе проекта в 2025 году на добровольных началах, сообщил ранее Пентагон.

Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длиной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.