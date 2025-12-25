Трамп похвалил Меланию, которая не обращала на него внимания

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил свою супругу Меланию за умение игнорировать происходящее вокруг.
"Ей очень хорошо удается не слушать это, она очень сконцентрирована. Первая леди очень сконцентрирована", — отметил президент США в ходе телефонного общения с детьми.
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде. Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки. Мелания сидела в кресле с другой стороны и говорила по отдельному телефону.
Свой аппарат Трамп включил на громкую связь. Трамп кивнул на супругу, будто объясняясь перед журналистами за устроенную для нее дополнительную сложность. "Думаю, вам бы услышать это, а то вы не будете знать, что происходит", — сказал президент.
Говорил только Трамп с журналистами и Мелания по телефону. "По крайней мере, тогда вы знаете, что происходит", — сказал президент, указывая на устройство связи.
"Так для вас лучше?" — спросил он у репортеров про звук из динамика. Последовал короткий утвердительный ответ.
"Думаю, вам так будет лучше, чтобы вы понимали, что происходит", — продолжал президент.
Остальные молчали. Мелания разговаривала в трубку, пока супруг ждал нового подключения. Оператор доложил, что ребенок на линии.
"Она может концентрироваться полностью, не слушая это", — кивнул Трамп на супругу.
Мелания ни разу не повернулась в сторону президента США на протяжении всей сцены. Она улыбалась, хвалила детей в трубку и передавала приветы и пожелания.
В разгар следующего разговора Трампа с ребенком по телефону Меланья повернулась в сторону мужа и широко улыбнулась, не выпуская телефонную трубку из руки.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась, и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.
Информация о передвижении упряжки доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря. Тысяча канадских и американских военных и гражданского персонала участвовали в работе проекта в 2025 году на добровольных началах, сообщил ранее Пентагон.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длиной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.
Мощные системы слежения объединяют 49 сооружений на Аляске и в Северной Канаде и фиксируют инфракрасный след от носа ведущего упряжку Санта-Клауса оленя Рудольфа, так командование понимает, где он находится, сообщал ранее Пентагон. Истребители также участвуют в обеспечении безопасности пролета упряжки, информировало американское военное ведомство.