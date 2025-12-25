Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
02:01 25.12.2025 (обновлено: 11:21 25.12.2025)
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США - РИА Новости, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Президент США Дональд Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не вторгался в США. РИА Новости, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США

Трамп: плохому Санте не стоит вторгаться в США

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Getty Images / Tasos Katopodis
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не вторгался в США.
"Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший", - сказал президент США в ходе телефонного общения с детьми.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
США нужно больше людей с высоким интеллектом, считает Трамп
Вчера, 01:25
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде. Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки. Меланья сидела в кресле с другой стороны от дерева и отвечала на отдельный телефон.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.
Информация о передвижении упряжки доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря. Тысяча канадских и американских военных и гражданского персонала участвовали в работе проекта на добровольных началах, сообщил ранее Пентагон.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.
Мощные системы слежения объединяют 49 сооружений на Аляске и в северной Канаде и фискируют инфракрасный следот носа ведущего упряжку Санта-Клауса оленя Рудольфа, и так командование понимает, где он находится, сообщал ранее Пентагон. Истребители также участвуют в обеспечении безопасности пролета упряжки, информировало американское военное ведомство.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
Вчера, 01:23
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала