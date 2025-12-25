Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не вторгался в США.

"Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший", - сказал президент США в ходе телефонного общения с детьми.

Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона NORAD ), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса . Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде . Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки. Меланья сидела в кресле с другой стороны от дерева и отвечала на отдельный телефон.

В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.

Информация о передвижении упряжки доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря. Тысяча канадских и американских военных и гражданского персонала участвовали в работе проекта на добровольных началах, сообщил ранее Пентагон.

Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.