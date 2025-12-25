США нужно больше людей с высоким интеллектом, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. США нужно больше людей с высоким интеллектом, считает американский президент Дональд Трамп.
"Вы, должно быть, очень умный человек. Нам нужно больше людей с высоким уровнем интеллекта в нашей стране", - сказал Трамп в своем поместье во Флориде, отвечая на звонки детей и их родителей о "полете" Санта-Клауса над земным шаром.
Ранее Пентагон сообщил, что в этом году более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества. Операционный центр Северо-американского командования ПРО (NORAD) начал работу 24 декабря, обратившимся детям сообщают точное положение Санты на момент звонка.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
Трамп в канун Рождества отправился играть в гольф
24 декабря, 19:12