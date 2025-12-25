Рейтинг@Mail.ru
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
25.12.2025
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел - РИА Новости, 25.12.2025
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел. РИА Новости, 25.12.2025
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал детям, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.
"Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно возвращаться к другим вещам", - посетовал президент США в ходе мероприятия.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.
Информация об упряжке с подарками доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.
Мощные системы слежения объединяют 49 сооружений на Аляске и в северной Канаде, инфракрасные сенсоры фиксируют след от носа ведущего упряжку Санта-Клауса оленя Рудольфа, и так командование понимает, где он находится, сообщал ранее Пентагон.
Трамп проводит канун праздника в своем поместье во Флориде. Одновременно с ним по другому телефону на фоне нарядной елки отвечала его супруга Меланья. Связь с детьми президент США держал через генерала, который подключал звонивших на линию.
