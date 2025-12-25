ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал детям, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.
Информация об упряжке с подарками доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.