В Стамбуле задержали более ста подозреваемых в подготовке терактов
10:06 25.12.2025 (обновлено: 10:39 25.12.2025)
В Стамбуле задержали более ста подозреваемых в подготовке терактов
В Стамбуле задержали более ста подозреваемых в подготовке терактов
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле задержали более ста подозреваемых в подготовке терактов

В Стамбуле задержали 115 подозреваемых в подготовке терактов на праздники

СТАМБУЛ, 25 дек - РИА Новости. Стамбульская генпрокуратура сообщила, что выдала ордера на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ запрещена в РФ), 115 человек уже задержаны.
Подозреваемых задержали после того, как антитеррористическое бюро генпрокуратуры Стамбула получило информацию о подготовке терактов на католическое Рождество и Новый год в ответ на призывы ИГ*. Ряд задержанных поддерживали контакты с боевиками в "зонах конфликтов".
"В отношении 137 подозреваемых, проживающих по 124 адресам, были выданы ордера на арест по обвинению в терроризме, в том числе на международном уровне. 115 подозреваемых задержаны, усилия по задержанию остальных продолжаются", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
*Запрещенная в России террористическая организация
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Австралии после теракта в Сиднее создадут программу выкупа оружия
19 декабря, 04:03
 
В миреСтамбулТурция
 
 
