В Стамбуле задержали более ста подозреваемых в подготовке терактов

"В отношении 137 подозреваемых, проживающих по 124 адресам, были выданы ордера на арест по обвинению в терроризме, в том числе на международном уровне. 115 подозреваемых задержаны, усилия по задержанию остальных продолжаются", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.