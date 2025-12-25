Рейтинг@Mail.ru
Площадь возгорания в порту Темрюка после ночной атаки БПЛА увеличилась - РИА Новости, 25.12.2025
12:24 25.12.2025
Площадь возгорания в порту Темрюка после ночной атаки БПЛА увеличилась
Площадь возгорания в порту Темрюка после ночной атаки БПЛА увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
происшествия
темрюк
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
темрюк
краснодарский край
россия
происшествия, темрюк, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Площадь возгорания в порту Темрюка после ночной атаки БПЛА увеличилась

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Площадь возгорания в порту Темрюка после ночной атаки БПЛА увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
В оперштабе региона отметили, что пострадавших нет. В акваторию Темрюкского залива нефтепродукты не попали.
ПроисшествияТемрюкКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
