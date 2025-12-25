https://ria.ru/20251225/tehas-2064600328.html
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Неизвестные в американском Техасе попытались с помощью угнанной машины украсть из магазина банкомат, но потеряли его по дороге, скрываясь с места преступления, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на местные власти и кадры с камер видеонаблюдения.
Как передает телеканал со ссылкой на видеозаписи с камер наблюдения, один из подозреваемых разбил окно кувалдой, проник в магазин с металлическим тросом и присоединил его к банкомату. Второй подозреваемый, находившийся за рулем угнанного автомобиля, начал движение, и привязанный тросом к машине банкомат вылетел из разбитого окна, еще сильнее повредив витрину магазина.
"Двое мужчин на угнанном в Далласе
внедорожнике подъехали к магазину... и привязали металлический трос к банкомату. Затем подозреваемые попытались уехать с банкоматом, который пронесся через магазин, причинив значительный ущерб... Когда подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, таща за собой банкомат, он сорвался с металлического троса и был найден брошенным на дороге", - говорится в сообщении.
По информации CBS, полиция ищет подозреваемых, полагая, что они могли скрыться пешком или сесть в другой автомобиль.