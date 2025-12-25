Рейтинг@Mail.ru
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/tehas-2064600328.html
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его - РИА Новости, 25.12.2025
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его
Неизвестные в американском Техасе попытались с помощью угнанной машины украсть из магазина банкомат, но потеряли его по дороге, скрываясь с места преступления,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:24:00+03:00
2025-12-25T14:24:00+03:00
в мире
техас
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_dd865108d29530f1c63ee0938dcb6f14.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059476879.html
техас
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:51:2049:1587_1920x0_80_0_0_9f09584f5c0d8ece3f421a73fca58612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, даллас
В мире, Техас, Даллас
В Техасе угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его

В США угонщики пытались украсть из магазина банкомат, но потеряли его по дороге

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неизвестные в американском Техасе попытались с помощью угнанной машины украсть из магазина банкомат, но потеряли его по дороге, скрываясь с места преступления, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти и кадры с камер видеонаблюдения.
Как передает телеканал со ссылкой на видеозаписи с камер наблюдения, один из подозреваемых разбил окно кувалдой, проник в магазин с металлическим тросом и присоединил его к банкомату. Второй подозреваемый, находившийся за рулем угнанного автомобиля, начал движение, и привязанный тросом к машине банкомат вылетел из разбитого окна, еще сильнее повредив витрину магазина.
"Двое мужчин на угнанном в Далласе внедорожнике подъехали к магазину... и привязали металлический трос к банкомату. Затем подозреваемые попытались уехать с банкоматом, который пронесся через магазин, причинив значительный ущерб... Когда подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, таща за собой банкомат, он сорвался с металлического троса и был найден брошенным на дороге", - говорится в сообщении.
По информации CBS, полиция ищет подозреваемых, полагая, что они могли скрыться пешком или сесть в другой автомобиль.
Енот в магазине в Вирджинии, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете
3 декабря, 12:22
 
В миреТехасДаллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала