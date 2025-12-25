https://ria.ru/20251225/teatr-2064738249.html
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра" - РИА Новости, 25.12.2025
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"
Десятая церемония вручения памятных знаков "За продолжение традиций Камерного театра" состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина в четверг,... РИА Новости, 25.12.2025
культура
россия
вера алентова
россия
2025
Новости
ru-RU
россия, вера алентова
Культура, Россия, Вера Алентова
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Десятая церемония вручения памятных знаков "За продолжение традиций Камерного театра" состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась с минуты молчания в память о народной артистке РФ Вере Алентовой
, которая отдала Театру Пушкина 60 лет своей жизни. Артистка скончалась в четверг на 84-м году жизни.
Награды в этом году удостоена кандидат искусствоведения, внучка артиста Камерного театра Юлия Хмельницкого Александра Филиппова, скульптор, автор памятника Александру Таирову и Алисе Коонен.
Памятные знаки "За продолжение традиций Камерного театра" традиционно вручаются деятелям культуры, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.