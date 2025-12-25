Рейтинг@Mail.ru
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"
Культура
 
22:48 25.12.2025
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"
Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"

РИА Новости: Театр Пушкина вручил памятные знаки деятелям культуры

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Десятая церемония вручения памятных знаков "За продолжение традиций Камерного театра" состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась с минуты молчания в память о народной артистке РФ Вере Алентовой, которая отдала Театру Пушкина 60 лет своей жизни. Артистка скончалась в четверг на 84-м году жизни.
Награды в этом году удостоена кандидат искусствоведения, внучка артиста Камерного театра Юлия Хмельницкого Александра Филиппова, скульптор, автор памятника Александру Таирову и Алисе Коонен.
Памятные знаки "За продолжение традиций Камерного театра" традиционно вручаются деятелям культуры, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.
Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой
