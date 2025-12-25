Театр Пушкина вручил награды "За продолжение традиций Камерного театра"

Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Архивное фото

Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Десятая церемония вручения памятных знаков "За продолжение традиций Камерного театра" состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония началась с минуты молчания в память о народной артистке РФ Вере Алентовой , которая отдала Театру Пушкина 60 лет своей жизни. Артистка скончалась в четверг на 84-м году жизни.

Награды в этом году удостоена кандидат искусствоведения, внучка артиста Камерного театра Юлия Хмельницкого Александра Филиппова, скульптор, автор памятника Александру Таирову и Алисе Коонен.