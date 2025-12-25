МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" не может обеспечить себя боеприпасами и техникой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"От "элитности" бригады не осталось и следа. С потерей "медийности" 47-й бригады сократилась и волонтерская помощь. Например, на сумском направлении военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады не могут позволить себе даже "Мавик", не говоря уже о тяжелых ударных дронах "Вампир", или в простонародье "Баба Яга", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2023 году 47-я бригада "Магура" формировалась как элитное подразделение сухопутных войск, оснащенное самыми современными образцами вооружения стран НАТО

Собеседник агентства также отметил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" давно сменились в бригаде на старые советск ие Т -64 и Т -72, восстановленные в подвалах после критических повреждений.

"Наиболее критическая ситуация сложилась у бывшего главного сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Валерия Маркуса. Бедолага не может купить себе ЛЕГО. Зарплата не позволяет", - сказал собеседник агентства.

Патронажная служба бригады, которая занималась вопросами пропавших без вести и покалеченных, по его словам, прекратила свою работу, а общение с родственниками военнослужащих свелось к шаблонным письмам, где меняется только ФИО.

"Это далеко не единственная бригада, которую постигла подобная участь", - добавил представитель силовых структур.