https://ria.ru/20251225/svo-2064730459.html
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики - РИА Новости, 25.12.2025
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" не может обеспечить себя боеприпасами и техникой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T21:20:00+03:00
2025-12-25T21:20:00+03:00
2025-12-25T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f4c7448d42abf3c8b4d7bf731b604e9e.jpg
https://ria.ru/20251225/vsu-2064729458.html
https://ria.ru/20251225/vsu-2064729458.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_337:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bf1390b07c27defd0dfb38efb6ed82f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
РИА Новости: некогда элитная бригада ВСУ "Магура" осталась без снабжения
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" не может обеспечить себя боеприпасами и техникой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"От "элитности" бригады не осталось и следа. С потерей "медийности" 47-й бригады сократилась и волонтерская помощь. Например, на сумском направлении военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады не могут позволить себе даже "Мавик", не говоря уже о тяжелых ударных дронах "Вампир", или в простонародье "Баба Яга", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2023 году 47-я бригада "Магура" формировалась как элитное подразделение сухопутных войск, оснащенное самыми современными образцами вооружения стран НАТО
.
Собеседник агентства также отметил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" давно сменились в бригаде на старые советские Т
-64 и Т
-72, восстановленные в подвалах после критических повреждений.
"Наиболее критическая ситуация сложилась у бывшего главного сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Валерия Маркуса. Бедолага не может купить себе ЛЕГО. Зарплата не позволяет", - сказал собеседник агентства.
Патронажная служба бригады, которая занималась вопросами пропавших без вести и покалеченных, по его словам, прекратила свою работу, а общение с родственниками военнослужащих свелось к шаблонным письмам, где меняется только ФИО.
"Это далеко не единственная бригада, которую постигла подобная участь", - добавил представитель силовых структур.
По его словам, батальоны 47-й бригады действуют в Сумской и Харьковской областях
, а также в ДНР
.