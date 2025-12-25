Рейтинг@Mail.ru
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 25.12.2025
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики - РИА Новости, 25.12.2025
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики
Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" не может обеспечить себя боеприпасами и техникой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
харьковская область
донецкая народная республика
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
Элитная бригада ВСУ осталась без снабжения, сообщают силовики

РИА Новости: некогда элитная бригада ВСУ "Магура" осталась без снабжения

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" не может обеспечить себя боеприпасами и техникой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"От "элитности" бригады не осталось и следа. С потерей "медийности" 47-й бригады сократилась и волонтерская помощь. Например, на сумском направлении военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады не могут позволить себе даже "Мавик", не говоря уже о тяжелых ударных дронах "Вампир", или в простонародье "Баба Яга", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2023 году 47-я бригада "Магура" формировалась как элитное подразделение сухопутных войск, оснащенное самыми современными образцами вооружения стран НАТО.
Собеседник агентства также отметил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" давно сменились в бригаде на старые советские Т-64 и Т-72, восстановленные в подвалах после критических повреждений.
"Наиболее критическая ситуация сложилась у бывшего главного сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Валерия Маркуса. Бедолага не может купить себе ЛЕГО. Зарплата не позволяет", - сказал собеседник агентства.
Патронажная служба бригады, которая занималась вопросами пропавших без вести и покалеченных, по его словам, прекратила свою работу, а общение с родственниками военнослужащих свелось к шаблонным письмам, где меняется только ФИО.
"Это далеко не единственная бригада, которую постигла подобная участь", - добавил представитель силовых структур.
По его словам, батальоны 47-й бригады действуют в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР.
Обсуждения
