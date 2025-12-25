Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО - РИА Новости, 25.12.2025
19:36 25.12.2025
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО - РИА Новости, 25.12.2025
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО
Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что работодателями основных предприятий региона будут предусмотрены рабочие места для ветеранов СВО. РИА Новости, 25.12.2025
общество, александр хинштейн
Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО

Хинштейн: предприятия должны предусматривать рабочие места для ветеранов СВО

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что работодателями основных предприятий региона будут предусмотрены рабочие места для ветеранов СВО.
"Приняли изменения в наше областное законодательство, ввели плотный принцип, в том количестве, в зависимости от численности предприятий, мест для участников, ветеранов СВО, что должны работодатели предусмотреть", – сказал Хинштейн РИА Новости.
Он уточнил, что на текущей неделе проводил встречу с руководителями всех основных предприятий региона.
"Сами же коллеги подняли, на мой взгляд, очень правильную тему о том, что необходимо не просто предусматривать квоты для ветеранов СВО, но необходимо заниматься их профессиональной переподготовкой, обучением. И здесь возлагаем большие надежды на систему СПО. Будем вместе с нашими учреждениями СПО, вместе с работодателями переобучать, готовить ветеранов. Тем более что теперь в силу принятых ранее законов это получение специальностей для ветеранов бесплатно", – сказал Хинштейн агентству по итогам Госсовета в четверг.
Российские военнослужащие
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
22 декабря, 10:57
 
ОбществоАлександр Хинштейн
 
 
