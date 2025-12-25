Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что работодателями основных предприятий региона будут предусмотрены рабочие места для ветеранов СВО.

"Приняли изменения в наше областное законодательство, ввели плотный принцип, в том количестве, в зависимости от численности предприятий, мест для участников, ветеранов СВО, что должны работодатели предусмотреть", – сказал Хинштейн РИА Новости.