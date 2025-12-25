https://ria.ru/20251225/svo-2064714195.html
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО
Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что работодателями основных предприятий региона будут предусмотрены рабочие места для ветеранов СВО. РИА Новости, 25.12.2025
общество
александр хинштейн
Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн поднял тему о рабочих местах для ветеранов СВО
Хинштейн: предприятия должны предусматривать рабочие места для ветеранов СВО
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что работодателями основных предприятий региона будут предусмотрены рабочие места для ветеранов СВО.
"Приняли изменения в наше областное законодательство, ввели плотный принцип, в том количестве, в зависимости от численности предприятий, мест для участников, ветеранов СВО, что должны работодатели предусмотреть", – сказал Хинштейн РИА Новости.
Он уточнил, что на текущей неделе проводил встречу с руководителями всех основных предприятий региона.
"Сами же коллеги подняли, на мой взгляд, очень правильную тему о том, что необходимо не просто предусматривать квоты для ветеранов СВО, но необходимо заниматься их профессиональной переподготовкой, обучением. И здесь возлагаем большие надежды на систему СПО. Будем вместе с нашими учреждениями СПО, вместе с работодателями переобучать, готовить ветеранов. Тем более что теперь в силу принятых ранее законов это получение специальностей для ветеранов бесплатно", – сказал Хинштейн
агентству по итогам Госсовета в четверг.