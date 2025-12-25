https://ria.ru/20251225/svo-2064709731.html
Сочинская таможня за год передала 17 автомобилей на нужды СВО
Сочинская таможня за год передала 17 автомобилей на нужды СВО - РИА Новости, 25.12.2025
Сочинская таможня за год передала 17 автомобилей на нужды СВО
Сочинская таможня за 2025 год передала 17 автомобилей на нужды специальной военной операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.12.2025
россия
bmw ag
renault s.a
ford motor
toyota corolla
renault clio
в мире
россия
Новости
ru-RU
Сочинская таможня за год передала 17 автомобилей на нужды СВО
Сочинская таможня за 2025 год передала 17 автомобилей на нужды СВО