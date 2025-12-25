Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
19:01 25.12.2025
Сочинская таможня за год передала 17 автомобилей на нужды СВО
Сочинская таможня за 2025 год передала 17 автомобилей на нужды специальной военной операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.12.2025
россия, bmw ag, renault s.a, ford motor, toyota corolla, renault clio, в мире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТаможня
Таможня - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Таможня. Архивное фото
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Сочинская таможня за 2025 год передала 17 автомобилей на нужды специальной военной операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Автомобили марок BMW, Toyota Alphard, Renault Megane Scenic, Lexus, Lada, Ford Focus были задержаны при пересечении Российско-абхазской границы за нарушение таможенных правил, рассказали агентству в пресс-службе.
"В сочинской таможне подведены итоги работы в 2025 году. В целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ представителям Минобороны переданы на нужды СВО… 17 конфискованных по суду автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
Также сочинские таможенники отправили военнослужащим спецоперации 13 мобильных устройств и два ноутбука на сумму порядка 2 миллионов рублей. Всего за год ведомство передало имущества на сумму около 15 миллионов рублей.
6 июня, 15:03
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
6 июня, 15:03
 
