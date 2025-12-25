Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО

"За полтора месяца участники акции "Новый год руками тыла" собрали более тысячи посылок для бойцов. "Народный фронт", Центр образования №1 и Центр поддержки семей военнослужащих объявили акцию в ноябре. Наши эксперты проводили мастер-классы, обеспечивали материалами и координировали работу десятков людей. Теперь мы передаём все посылки волонтерам "Боевого братства" - они доставят их на фронт", - говорится в сообщении.