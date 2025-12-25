Рейтинг@Mail.ru
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
Надежные люди
 
16:07 25.12.2025
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
Участники акции "Новый год руками тыла" в Магаданской области собрали больше тысячи посылок для бойцов СВО, сообщил региональный штаб "Народного фронта".
магаданская область
общество, магаданская область, боевое братство
Надежные люди, Общество, Магаданская область, Боевое братство
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО

В Магаданской области волонтеры собрали более тысячи посылок для бойцов СВО

МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Участники акции "Новый год руками тыла" в Магаданской области собрали больше тысячи посылок для бойцов СВО, сообщил региональный штаб "Народного фронта".
"За полтора месяца участники акции "Новый год руками тыла" собрали более тысячи посылок для бойцов. "Народный фронт", Центр образования №1 и Центр поддержки семей военнослужащих объявили акцию в ноябре. Наши эксперты проводили мастер-классы, обеспечивали материалами и координировали работу десятков людей. Теперь мы передаём все посылки волонтерам "Боевого братства" - они доставят их на фронт", - говорится в сообщении.
