Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
Больше тысячи посылок к Новому году отправили магаданцы в зону СВО
Участники акции "Новый год руками тыла" в Магаданской области собрали больше тысячи посылок для бойцов СВО, сообщил региональный штаб "Народного фронта". РИА Новости, 25.12.2025
В Магаданской области волонтеры собрали более тысячи посылок для бойцов СВО