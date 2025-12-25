Рейтинг@Mail.ru
14:39 25.12.2025 (обновлено: 14:46 25.12.2025)
Шапша рассказал о практиках по трудоустройству участников СВО
Шапша рассказал о практиках по трудоустройству участников СВО
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель комиссии "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО в виде рекомендаций для всех субъектов федерации и работодателей.
"Считаем целесообразным систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства (участников СВО - ред.) в качестве рекомендаций для всех субъектов федерации и для работодателей", - сказал Шапша на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
Путин: Никакого болота у нас здесь не должно быть - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций
