https://ria.ru/20251225/svo-2064554549.html
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2025
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял за сутки... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:12:00+03:00
2025-12-25T12:12:00+03:00
2025-12-25T12:16:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Запад"