25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 25.12.2025
Российские военные поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ
Российские военные поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ
украина
Боевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства ударных беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
© 2025 МИА «Россия сегодня»
