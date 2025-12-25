https://ria.ru/20251225/svo-2064553569.html
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
краматорск
константиновка
Новости
ru-RU
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки
