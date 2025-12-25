ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.