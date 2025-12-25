Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 25.12.2025 (обновлено: 12:12 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/svo-2064553569.html
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064510016.html
донецкая народная республика
краматорск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне "Южной" группировки

ВСУ потеряли за сутки более 215 военных в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Вчера, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Константиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала