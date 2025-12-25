https://ria.ru/20251225/sud-2064726406.html
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности - РИА Новости, 25.12.2025
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности
Следователи в Ярославской области спустя 20 лет смогли доказать, что местная жительница сама убила своего ребенка, выбросив его из окна, женщину приговорили к...
происшествия
ярославская область
россия
тутаев
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности
Следователи спустя 20 лет доказали убийство ребенка из-под Ярославля его матерью
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Следователи в Ярославской области спустя 20 лет смогли доказать, что местная жительница сама убила своего ребенка, выбросив его из окна, женщину приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщило СУСК по региону.
Сообщается, что 61-летняя жительница области признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Следствием и судом установлено, что в июне 2002 года подсудимая, находилась в квартире одного из домов в Тутаеве Ярославской области
.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшего чувства неприязни к малолетнему сыну, связанного с продолжительным криком и плачем, перебросила 1-месячного ребенка через оконный проем лоджии в сторону улицы. В результате полученных повреждений при падении с 10-метровой высоты малолетний ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В 2025 году благодаря длительной и планомерной работе следователей, криминалистов и полицейских в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства произошедшего. Как пояснили РИА Новости в СУСК, в частности, были найдены и допрошены свидетели, которые на момент преступления находились в зависимом от подозреваемой положении, и по объективным причинам не могли дать показания.
"Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует СУСК.