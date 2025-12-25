Житель Кубани получил срок за изготовление мефедрона с приятелем

КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима "варщика-курьера", который вместе с приятелем оборудовал в станице нарколабораторию и произвел около 50 килограммов мефедрона, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба, приятели, действуя "по указанию неустановленных лиц", оборудовали в кубанской станице Гривенской нарколабораторию, где с 1 апреля по 5 мая 2023 года для дальнейшего сбыта произвели наркотик мефедрон общей массой 45,7 килограмма. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю

"Присяжные сочли доказанным, что подсудимый, желая заработать, вместе со своим знакомым, производство в отношении которого судом приостановлено, вошел в состав организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, взяв на себя роль варщика-курьера", - сообщили в пресс-службе.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого Александра Блажевича виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

"Суд постановил обвинительный приговор, назначив Блажевичу наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей", - заключили в пресс-службе судов.