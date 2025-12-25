https://ria.ru/20251225/sud-2064718105.html
Житель Кубани получил срок за изготовление мефедрона с приятелем
Житель Кубани получил срок за изготовление мефедрона с приятелем - РИА Новости, 25.12.2025
Житель Кубани получил срок за изготовление мефедрона с приятелем
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима "варщика-курьера", который вместе с приятелем оборудовал в станице нарколабораторию и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:56:00+03:00
2025-12-25T19:56:00+03:00
2025-12-25T19:56:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250729/sud-2032152249.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Житель Кубани получил срок за изготовление мефедрона с приятелем
Житель Кубани получил 15 лет за изготовление почти 50 кг мефедрона с приятелем
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима "варщика-курьера", который вместе с приятелем оборудовал в станице нарколабораторию и произвел около 50 килограммов мефедрона, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как сообщает пресс-служба, приятели, действуя "по указанию неустановленных лиц", оборудовали в кубанской станице Гривенской нарколабораторию, где с 1 апреля по 5 мая 2023 года для дальнейшего сбыта произвели наркотик мефедрон общей массой 45,7 килограмма. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России
по Краснодарскому краю
.
"Присяжные сочли доказанным, что подсудимый, желая заработать, вместе со своим знакомым, производство в отношении которого судом приостановлено, вошел в состав организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, взяв на себя роль варщика-курьера", - сообщили в пресс-службе.
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого Александра Блажевича виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).
"Суд постановил обвинительный приговор, назначив Блажевичу наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей", - заключили в пресс-службе судов.
Приговор в законную силу не вступил.