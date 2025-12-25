Рейтинг@Mail.ru
Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка"
25.12.2025
Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка"
Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка" - РИА Новости, 25.12.2025
Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка"
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг"), бывшей "дочки" американской кинокомпании Sony... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:05:00+03:00
2025-12-25T19:05:00+03:00
Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка"

Суд по иску экс-дочки Sony Pictures взыскал 126 млн рублей с "Синема Парка"

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг"), бывшей "дочки" американской кинокомпании Sony Pictures, взыскал около 126 миллионов рублей с ООО "Райзинг Стар Медиа", дочерней структуры "Синема Парка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что с ответчика взыскана задолженность по договору и неустойка. Предположительно речь идет о задолженности за прокат фильмов "Анчартед: На картах не значится", "Человек-паук: Нет пути домой" и " Веном 2", которые ответчик показывал в 2022 году, уже после решения Sony Pictures прекратить поставку новых фильмов в Россию.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
13 декабря, 05:59
Этот же суд в октябре по иску "Райзинг Стар Медиа" взыскал с "Контент-Клуба" упущенную выгоду в размере свыше 162 миллионов рублей.
В том деле суд назначал экспертизу, которая определила, что из-за отказа американской киностудии от договора в России не осуществлялся кинопоказ целого ряда фильмов Sony Pictures.
К этим произведениям относятся "Быстрее пули", "Морбиус", "Экзорцист Ватикана", "Люби снова", "Гран Туризмо", "Великий уравнитель 3", "65", "Астрал 5: Красная дверь", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Мадам Паутина", "Плохие парни до конца", "Гарольд и волшебный мелок", "Охотники за привидениями. Леденящий ужас", "Веном 3: Последний танец" и "Крейвен-охотник".
Дед Мороз смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых
17 декабря, 14:50
Из-за этого российские кинотеатры не получили более 8,8 миллиарда рублей выручки. Конкретно "Райзинг Стар Медиа" могла получить более 323 миллионов рублей выручки – за билеты более 232 миллионов, остальное – от деятельности кинобаров. При этом расходы прокатчика составили бы около 161 миллиона рублей.
Основываясь на этих выводах экспертов, суд взыскал с бывшей "дочки" Sony Pictures более 162 миллионов рублей упущенной выгоды.
Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в системе "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC.
Единственным акционером АО "Синема Парк" в ЕГРЮЛ указан бизнесмен Александр Мамут. А объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейший в России оператор кинотеатров, располагающий 71 кинотеатром в 29 городах России, сообщает сайт киносети.
Джеки Чан в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном
26 ноября, 02:30
 
Россия, Александр Мамут, Sony Pictures, СНГ
 
 
