Экс-дочка Sony Pictures выиграла суд у "Синема Парка"

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг"), бывшей "дочки" американской кинокомпании Sony Pictures, взыскал около 126 миллионов рублей с ООО "Райзинг Стар Медиа", дочерней структуры "Синема Парка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что с ответчика взыскана задолженность по договору и неустойка. Предположительно речь идет о задолженности за прокат фильмов "Анчартед: На картах не значится", "Человек-паук: Нет пути домой" и " Веном 2", которые ответчик показывал в 2022 году, уже после решения Sony Pictures прекратить поставку новых фильмов в Россию

Этот же суд в октябре по иску "Райзинг Стар Медиа" взыскал с "Контент-Клуба" упущенную выгоду в размере свыше 162 миллионов рублей.

В том деле суд назначал экспертизу, которая определила, что из-за отказа американской киностудии от договора в России не осуществлялся кинопоказ целого ряда фильмов Sony Pictures.

К этим произведениям относятся "Быстрее пули", "Морбиус", "Экзорцист Ватикана", "Люби снова", "Гран Туризмо", "Великий уравнитель 3", "65", "Астрал 5: Красная дверь", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Мадам Паутина", "Плохие парни до конца", "Гарольд и волшебный мелок", "Охотники за привидениями. Леденящий ужас", "Веном 3: Последний танец" и "Крейвен-охотник".

Из-за этого российские кинотеатры не получили более 8,8 миллиарда рублей выручки. Конкретно "Райзинг Стар Медиа" могла получить более 323 миллионов рублей выручки – за билеты более 232 миллионов, остальное – от деятельности кинобаров. При этом расходы прокатчика составили бы около 161 миллиона рублей.

Основываясь на этих выводах экспертов, суд взыскал с бывшей "дочки" Sony Pictures более 162 миллионов рублей упущенной выгоды.

Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ . С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в системе "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC.