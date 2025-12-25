Рейтинг@Mail.ru
Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 25.12.2025 (обновлено: 19:38 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/sud-2064707999.html
Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет
Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет - РИА Новости, 25.12.2025
Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет
Государственный прокурор просит назначить обвиняемому в хищении бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье Курской области экс-депутату... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:52:00+03:00
2025-12-25T19:38:00+03:00
происшествия
курск
курская область
владимир лукин
курская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_58fa1f8352614468014ef4eacad871b2.jpg
https://ria.ru/20251225/eks-deputat-2064703349.html
https://ria.ru/20251221/fortifikatsii-2063603602.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01c6ceb376a9f1143f6e6cbd4ffbd03f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, владимир лукин, курская областная дума
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин, Курская областная Дума
Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет

Прокурор попросил приговорить курского экс-депутата Васильева к 6 годам

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Государственный прокурор просит назначить обвиняемому в хищении бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье Курской области экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву шесть лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда города Курска.
Ранее пресс-служба судов региона сообщила, что Ленинский районный суд Курска назначил на 25 декабря рассмотрение по существу дела бывшего депутата Курской областной думы Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Уточнялось, что дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи с представлением прокурора – с Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе заседания он признал свою вину в полном объеме.
Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о договоре с Дедовым
Вчера, 18:34
"Прошу квалифицировать дело Васильева... как растрату... Несмотря на наличие существенных смягчающих обстоятельств, обвинение считает, что исправление подсудимого без изоляции от общества является невозможным. На основании изложенного, прошу признать Васильева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления... И назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей и ограничением свободы сроком один год", - сказал государственный обвинитель в ходе прений в зале суда.
В свою очередь, Васильев согласился с предъявленными ему обвинениями.
"Я поддерживаю", - сказал он.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"
Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, на что он потратил похищенные деньги, заявив, что они пошли "на личные нужды". Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, Васильев заявлял, что не планировал красть деньги, а "хотел заработать".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
21 декабря, 08:27
 
ПроисшествияКурскКурская областьВладимир ЛукинКурская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала