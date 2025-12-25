Гособвинение попросило дать курскому экс-депутату Васильеву шесть лет

КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Государственный прокурор просит назначить обвиняемому в хищении бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье Курской области экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву шесть лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда города Курска.

Ранее пресс-служба судов региона сообщила, что Ленинский районный суд Курска назначил на 25 декабря рассмотрение по существу дела бывшего депутата Курской областной думы Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Уточнялось, что дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи с представлением прокурора – с Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе заседания он признал свою вину в полном объеме.

"Прошу квалифицировать дело Васильева... как растрату... Несмотря на наличие существенных смягчающих обстоятельств, обвинение считает, что исправление подсудимого без изоляции от общества является невозможным. На основании изложенного, прошу признать Васильева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления... И назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей и ограничением свободы сроком один год", - сказал государственный обвинитель в ходе прений в зале суда.

В свою очередь, Васильев согласился с предъявленными ему обвинениями.

"Я поддерживаю", - сказал он.

Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике , готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"