Суд приостановил спор о выплате "Акрихина" в бюджет по предписанию ФАС
18:50 25.12.2025
Суд приостановил спор о выплате "Акрихина" в бюджет по предписанию ФАС
Суд приостановил спор о выплате "Акрихина" в бюджет по предписанию ФАС

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам приостановил рассмотрение кассационных жалоб на судебные акты двух инстанций, которые согласились с Федеральной антимонопольной службой России, что фармкомбинат "Акрихин" нарушил патент AstraZeneca, но в то же время признали незаконным предписание ФАС о взыскании с нарушителя в бюджет около 578 миллионов рублей незаконно полученного дохода, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
AstraZeneca пожаловалась в ФАС, что "Акрихин", продающий в России дженерик "Фордиглиф" от диабета, нарушает ее патент на оригинальный препарат "Форсига", действующий до 2028 года. Ведомство своим решением от 11 ноября 2024 года признало "Акрихин" нарушителем закона о конкуренции, предписало прекратить введение "Фордиглифа" в оборот и перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
В своем заявлении в суд "Акрихин" попросил признать решение и предписание незаконными. В суде представитель "Акрихина" заявил, что комбинат не нарушал патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", так как он, по его словам, истек в 2020 году, а патент, действующий до 2028 года, охраняет "фармацевтическую композицию".
Представитель фармкомпании также заявил о некорректности взыскания в бюджет около 578 миллионов рублей. По его словам, это не доход, а вся выручка от продажи дженерика, поскольку у компании были еще расходы на его приобретение у польской Polpharma в размере около 551 миллиона рублей. По мнению юриста, в случае установления факта нарушения ФАС должна была наложить оборотный штраф, который не может превышать 15% от выручки.
Представитель ФАС заявил, что использование изобретения AstraZeneca в "Фордиглифе" подтверждено как экспертными заключениями, так и документами Минздрава. Также, по его словам, получение регистрационного удостоверения на "Фордиглиф" не дает права вводить его в оборот с нарушением патента. По словам юриста, в РФ есть еще пять компаний, которые уже зарегистрировали свои дженерики и ждут истечения патента, "Акрихин" же, начав продажи раньше, не только нарушил права правообладателя, но и получил необоснованное преимущество перед конкурентами.
В итоге суды признали нарушение "Акрихином" антимонопольного законодательства, но не согласились со взысканием незаконно полученного дохода, так как ведомством не доказана невозможность привлечения нарушителя к административной ответственности с назначением оборотного штрафа.
Рассмотрение этого дела приостановлено до завершения разбирательства в параллельном процессе, где первая инстанция СИПа 1 декабря по иску "Акрихина" к структурам AstraZeneca признала право истца использовать изобретения – действующее вещество и фармацевтическую композицию – по двум патентам ответчиков в "Фордиглифе".
Россия AstraZeneca Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Экономика
 
 
