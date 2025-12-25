Суд приостановил спор о выплате "Акрихина" в бюджет по предписанию ФАС

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам приостановил рассмотрение кассационных жалоб на судебные акты двух инстанций, которые согласились с Федеральной антимонопольной службой России, что фармкомбинат "Акрихин" нарушил патент AstraZeneca, но в то же время признали незаконным предписание ФАС о взыскании с нарушителя в бюджет около 578 миллионов рублей незаконно полученного дохода, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

AstraZeneca пожаловалась в ФАС , что "Акрихин", продающий в России дженерик "Фордиглиф" от диабета, нарушает ее патент на оригинальный препарат "Форсига", действующий до 2028 года. Ведомство своим решением от 11 ноября 2024 года признало "Акрихин" нарушителем закона о конкуренции, предписало прекратить введение "Фордиглифа" в оборот и перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

В своем заявлении в суд "Акрихин" попросил признать решение и предписание незаконными. В суде представитель "Акрихина" заявил, что комбинат не нарушал патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", так как он, по его словам, истек в 2020 году, а патент, действующий до 2028 года, охраняет "фармацевтическую композицию".

Представитель фармкомпании также заявил о некорректности взыскания в бюджет около 578 миллионов рублей. По его словам, это не доход, а вся выручка от продажи дженерика, поскольку у компании были еще расходы на его приобретение у польской Polpharma в размере около 551 миллиона рублей. По мнению юриста, в случае установления факта нарушения ФАС должна была наложить оборотный штраф, который не может превышать 15% от выручки.

Представитель ФАС заявил, что использование изобретения AstraZeneca в "Фордиглифе" подтверждено как экспертными заключениями, так и документами Минздрава. Также, по его словам, получение регистрационного удостоверения на "Фордиглиф" не дает права вводить его в оборот с нарушением патента. По словам юриста, в РФ есть еще пять компаний, которые уже зарегистрировали свои дженерики и ждут истечения патента, "Акрихин" же, начав продажи раньше, не только нарушил права правообладателя, но и получил необоснованное преимущество перед конкурентами.

В итоге суды признали нарушение "Акрихином" антимонопольного законодательства, но не согласились со взысканием незаконно полученного дохода, так как ведомством не доказана невозможность привлечения нарушителя к административной ответственности с назначением оборотного штрафа.