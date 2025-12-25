https://ria.ru/20251225/sud-2064701049.html
Экс-замглавы округа в Подмосковье получила четыре года колонии
Экс-замглавы округа в Подмосковье получила четыре года колонии - РИА Новости, 25.12.2025
Экс-замглавы округа в Подмосковье получила четыре года колонии
Бывшая заместитель главы администрации городского округа Электрогорск Московской области Людмила Шапар получила четыре года колонии общего режима за фиктивное...
Экс-замглавы округа в Подмосковье получила четыре года колонии
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывшая заместитель главы администрации городского округа Электрогорск Московской области Людмила Шапар получила четыре года колонии общего режима за фиктивное трудоустройство в детсады работников и взятки от заведующих учреждений, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.
"Суд признал Людмилу Шапар виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в ИК (исправительной колонии) общего режима c лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок в два года шесть месяцев", - рассказала агентству пресс-служба.
Пресс-служба уточнила, что женщина неоднократно давала указания заведующим детских садов о фиктивном трудоустройстве в детские учреждения работников, которые фактически трудовые обязанности не выполняли. Зарплату Шапар похищала вместе с заведующими детсадов, ущерб составил свыше 900 тысяч рублей, добавила пресс-служба.
Кроме того, обвиняемая получила от находящихся в прямой служебной зависимости заведующих детских садов взятки за общее покровительство и попустительство на службе в размере 275 и 169 тысяч рублей, заключила пресс-служба.