В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных - РИА Новости, 25.12.2025
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных
Транспортный полицейский, укравший у двух задержанных биткоины на 20 миллионов рублей, получил 7 лет колонии, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
уфа
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных
Укравший у задержанных биткоины на 20 млн руб полицейский получил 7 лет колонии
УФА, 25 дек - РИА Новости. Транспортный полицейский, укравший у двух задержанных биткоины на 20 миллионов рублей, получил 7 лет колонии, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Советский районный суд Уфы
вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего транспортного полицейского по уголовному делу о хищении и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.
"Суд установил, что в 2022 году сотрудник Уфимского ЛУ МВД России
на транспорте незаконно получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных лиц, воспользовался установленными на них приложениями для обмена сообщениями, "криптокошельком" и похитил криптовалюту "биткоин" на сумму, эквивалентную более 20 млн рублей", - сообщает ведомство.
По данным надзорного органа, также полицейский с целью принуждения задержанного к даче показаний о соучастниках совершенного им преступления применил к нему физическое насилие, повлекшее причинение телесных повреждений.
"С учётом позиции государственного обвинителя Уфимской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания майор полиции", - добавляет прокуратура.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 20 миллионов рублей.