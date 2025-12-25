Рейтинг@Mail.ru
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных - РИА Новости, 25.12.2025
18:10 25.12.2025
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных - РИА Новости, 25.12.2025
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных
Транспортный полицейский, укравший у двух задержанных биткоины на 20 миллионов рублей, получил 7 лет колонии, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
уфа
происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных

Укравший у задержанных биткоины на 20 млн руб полицейский получил 7 лет колонии

УФА, 25 дек - РИА Новости. Транспортный полицейский, укравший у двух задержанных биткоины на 20 миллионов рублей, получил 7 лет колонии, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего транспортного полицейского по уголовному делу о хищении и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.
"Суд установил, что в 2022 году сотрудник Уфимского ЛУ МВД России на транспорте незаконно получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных лиц, воспользовался установленными на них приложениями для обмена сообщениями, "криптокошельком" и похитил криптовалюту "биткоин" на сумму, эквивалентную более 20 млн рублей", - сообщает ведомство.
По данным надзорного органа, также полицейский с целью принуждения задержанного к даче показаний о соучастниках совершенного им преступления применил к нему физическое насилие, повлекшее причинение телесных повреждений.
"С учётом позиции государственного обвинителя Уфимской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания майор полиции", - добавляет прокуратура.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 20 миллионов рублей.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей
21 ноября, 16:11
 
