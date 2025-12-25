В Уфе полицейский получил семь лет колонии за кражу биткоинов у задержанных

УФА, 25 дек - РИА Новости. Транспортный полицейский, укравший у двух задержанных биткоины на 20 миллионов рублей, получил 7 лет колонии, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего транспортного полицейского по уголовному делу о хищении и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.

"Суд установил, что в 2022 году сотрудник Уфимского ЛУ МВД России на транспорте незаконно получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных лиц, воспользовался установленными на них приложениями для обмена сообщениями, "криптокошельком" и похитил криптовалюту "биткоин" на сумму, эквивалентную более 20 млн рублей", - сообщает ведомство.

По данным надзорного органа, также полицейский с целью принуждения задержанного к даче показаний о соучастниках совершенного им преступления применил к нему физическое насилие, повлекшее причинение телесных повреждений.

"С учётом позиции государственного обвинителя Уфимской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания майор полиции", - добавляет прокуратура.