Суд на Урале оставил в силе штраф за поиск экстремистских материалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Красногорский районный суд свердловского Каменска-Уральского оставил в силе постановление о штрафе в 3 тысячи рублей местному жителю за поиск экстремистских материалов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу по делу о поиске экстремистских материалов... По итогам апелляционного рассмотрения постановление... вступило в законную силу" - говорится в сообщении.

Представитель оштрафованного, юрист Сергей Барсуков проинформировал РИА Новости о намерении подать кассационную жалобу.

"Оба решения суда будут обжалованы нами в кассационном порядке", - сказал Барсуков.

Ранее объединенная пресс-служба судов Свердловской области сообщила, что мировой суд Каменска-Уральского назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю - студенту медучреждения Сергею Глухих.

Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.

В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов"*

В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"*, а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".

В свою очередь представитель оштрафованного Сергей Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.