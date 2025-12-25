https://ria.ru/20251225/sud-2064678695.html
Суд на Урале оставил в силе штраф за поиск экстремистских материалов
Красногорский районный суд свердловского Каменска-Уральского оставил в силе постановление о штрафе в 3 тысячи рублей местному жителю за поиск экстремистских... РИА Новости, 25.12.2025
Суд на Урале оставил в силе штраф за поиск экстремистских материалов
Первое постановление о штрафе за поиск экстремистского контента вступило в силу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Красногорский районный суд свердловского Каменска-Уральского оставил в силе постановление о штрафе в 3 тысячи рублей местному жителю за поиск экстремистских материалов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу по делу о поиске экстремистских материалов... По итогам апелляционного рассмотрения постановление... вступило в законную силу" - говорится в сообщении.
Представитель оштрафованного, юрист Сергей Барсуков проинформировал РИА Новости о намерении подать кассационную жалобу.
"Оба решения суда будут обжалованы нами в кассационном порядке", - сказал Барсуков.
Ранее объединенная пресс-служба судов Свердловской области
сообщила, что мировой суд Каменска-Уральского
назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю - студенту медучреждения Сергею Глухих.
Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ
о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.
В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов"*
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"*, а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
В свою очередь представитель оштрафованного Сергей Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Признаны в России террористическими организациями и запрещены