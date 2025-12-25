https://ria.ru/20251225/sud-2064677940.html
Решение о выселении Долиной вступает в силу немедленно, заявила адвокат
Решение о выселении Долиной вступает в силу немедленно, заявила адвокат
Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 25.12.2025
