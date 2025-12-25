Рейтинг@Mail.ru
Решение о выселении Долиной вступает в силу немедленно, заявила адвокат
17:19 25.12.2025 (обновлено: 18:07 25.12.2025)
Решение о выселении Долиной вступает в силу немедленно, заявила адвокат
Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 25.12.2025
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры вступает в силу немедленно, сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Решение вступает немедленно, мы имеем право получить исполнительный лист, как будет изготовлен мотивированный текст решения, если Долина не покинет квартиру добровольно", - сказала адвокат.
Адвокат рассказала о просьбе Долиной к Лурье
Вчера, 02:40
 
Лариса Долина
 
 
