В Ингушетии пристав, незаконно штрафовавший граждан, получил условный срок
В Ингушетии пристав, незаконно штрафовавший граждан, получил условный срок - РИА Новости, 25.12.2025
В Ингушетии пристав, незаконно штрафовавший граждан, получил условный срок
Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к двум годам лишения свободы условно судебного пристава, которого обвиняли том, что он ради повышения своего... РИА Новости, 25.12.2025
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к двум годам лишения свободы условно судебного пристава, которого обвиняли том, что он ради повышения своего авторитета и получения премий незаконно привлекал граждан к ответственности и при этом оплачивал за них штрафы, сообщила прокуратура региона.
Ранее ведомство сообщало, что в 2022-2023 годах младший судебный пристав одного из территориальных отделений регионального УФССП России
незаконно составлял протоколы об административных правонарушениях, указывая в них ложные сведения. В результате пятеро граждан, не совершавших никаких проступков, были незаконно привлечены к административной ответственности. Все штрафы за якобы совершенные правонарушения были оплачены самим приставом, который, как считают следователи, действовал с целью улучшить статистические показатели работы, повысить свой авторитет в глазах руководства и получить дополнительные квартальные денежные премии.
Приставу было предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении малолетних детей, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный также лишен специального звания младшего лейтенанта внутренней службы.