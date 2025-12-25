https://ria.ru/20251225/sud-2064654746.html
В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными
Начальник Сумского отдела военной службы правопорядка, допустивший жестокое обращение с российскими военнопленными, заочно осужден на 13 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
украина
владимир токарев
служба безопасности украины
россия
украина
В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными
В РФ сумского боевика заочно осудили на 13 лет за жестокое обращение с пленными