В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными - РИА Новости, 25.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 25.12.2025 (обновлено: 16:05 25.12.2025)
В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными
В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными
В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Начальник Сумского отдела военной службы правопорядка, допустивший жестокое обращение с российскими военнопленными, заочно осужден на 13 лет, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении начальника Сумского территориального отдела военной службы правопорядка, гражданина Украины Владимира Токарева... Приговором суда Токареву назначено (заочно) наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленными.
Установлено, что Токарев в августе 2024 года умышленно допустил жестокое обращение, насилие и оскорбительное отношение, в том числе со стороны СБУ, к военнопленным. В настоящее время Токарев заочно арестован, он объявлен в межгосударственный розыск.
Эдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ
24 декабря, 14:56
 
