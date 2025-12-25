Рейтинг@Mail.ru
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях
15:37 25.12.2025
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях - РИА Новости, 25.12.2025
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев на судебном заседании по делу о хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье признал свою... РИА Новости, 25.12.2025
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях

Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев на судебном заседании по делу о хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье признал свою вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.
Ранее в пресс-службе судов региона сообщали, что Ленинский районный суд Курска назначил на 25 декабря рассмотрение по существу дела бывшего депутата Курской областной думы Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Уточнялось, что дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи с представлением прокурора – с Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Световая информационная панель во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации
10 декабря, 23:39
"Вину признаю. В полном объеме... Я был задержан в апреле 2025 года... Я принял для себя решение не препятствовать следствию... И подтвердил показания, которые были даны со стороны других участников", - сказал Васильев в суде.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"
Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, на что он потратил похищенные деньги, заявив, что они ушли "на личные нужды". Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, Васильев заявлял, что не планировал красть деньги, а "хотел заработать".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
21 декабря, 08:27
 
