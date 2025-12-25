Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях

КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев на судебном заседании по делу о хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье признал свою вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.

Ранее в пресс-службе судов региона сообщали, что Ленинский районный суд Курска назначил на 25 декабря рассмотрение по существу дела бывшего депутата Курской областной думы Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Уточнялось, что дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи с представлением прокурора – с Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Вину признаю. В полном объеме... Я был задержан в апреле 2025 года... Я принял для себя решение не препятствовать следствию... И подтвердил показания, которые были даны со стороны других участников", - сказал Васильев в суде.

Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике , готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"