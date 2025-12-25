https://ria.ru/20251225/sud-2064587252.html
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд
Кузьминский суд Москвы может изменить территориальную подсудность рассмотрения иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы может изменить территориальную подсудность рассмотрения иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде.
"Поднят вопрос о территориальной подсудности дела", - заявил собеседник агентства.
Стороны на заседание не явились, новую дату суд не огласил.
Ранее состоялась беседа по иску, на которую Боня
и Киба
также не явились. Сторону блогера представлял адвокат.
Как сообщали РИА Новости в суде, поводом для иска Бони к невесте Лепса
стала публикация в Instagram*.
В исковом заявлении указано, что Киба "распространила 1 июля этого года в социальной сети ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца".
Сумма исковых требований не сообщается.
* Принадлежит Meta, деятельность которой в РФ запрещена как экстремистская