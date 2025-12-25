Рейтинг@Mail.ru
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/sud-2064587252.html
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд - РИА Новости, 25.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд
Кузьминский суд Москвы может изменить территориальную подсудность рассмотрения иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:58:00+03:00
2025-12-25T13:58:00+03:00
москва
россия
виктория боня
аврора киба
григорий лепс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020870864_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d215ce072c57d03dd3e90fcc652b9a78.jpg
https://ria.ru/20250903/nagovitsina-2039409614.html
https://ria.ru/20250813/aktrisa-2034795671.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020870864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a8ef8acce12f55d9a4ab54e3670ec92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, виктория боня, аврора киба, григорий лепс
Москва, Россия, Виктория Боня, Аврора Киба, Григорий Лепс
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд

Суд может изменить территориальную подсудность иска Бони к невесте Лепса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Виктория Боня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы может изменить территориальную подсудность рассмотрения иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде.
"Поднят вопрос о территориальной подсудности дела", - заявил собеседник агентства.
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной
3 сентября, 15:40
Стороны на заседание не явились, новую дату суд не огласил.
Ранее состоялась беседа по иску, на которую Боня и Киба также не явились. Сторону блогера представлял адвокат.
Как сообщали РИА Новости в суде, поводом для иска Бони к невесте Лепса стала публикация в Instagram*.
В исковом заявлении указано, что Киба "распространила 1 июля этого года в социальной сети ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца".
Сумма исковых требований не сообщается.
* Принадлежит Meta, деятельность которой в РФ запрещена как экстремистская
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Дочь Виктории Бони решила никогда не работать
13 августа, 18:45
 
МоскваРоссияВиктория БоняАврора КибаГригорий Лепс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала