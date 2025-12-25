Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы может изменить территориальную подсудность рассмотрения иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде.

"Поднят вопрос о территориальной подсудности дела", - заявил собеседник агентства.

Стороны на заседание не явились, новую дату суд не огласил.

Ранее состоялась беседа по иску, на которую Боня Киба также не явились. Сторону блогера представлял адвокат.

Как сообщали РИА Новости в суде, поводом для иска Бони к невесте Лепса стала публикация в Instagram*.

В исковом заявлении указано, что Киба "распространила 1 июля этого года в социальной сети ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца".

Сумма исковых требований не сообщается.