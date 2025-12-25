Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до апреля продлил срок ареста всем фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Срок стражи всем подсудимым продлен до 7 апреля 2026 года", - рассказал собеседник агентства.

Следующее заседание по делу пройдет в следующем году – 12 января.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.