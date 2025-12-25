Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.12.2025
13:20 25.12.2025
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до апреля продлил срок ареста всем фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Срок стражи всем подсудимым продлен до 7 апреля 2026 года", - рассказал собеседник агентства.
Работы по реконструкции фасада Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"
10 декабря, 21:14
Следующее заседание по делу пройдет в следующем году – 12 января.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"
16 декабря, 16:36
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
