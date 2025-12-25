Кассация изменила приговор саратовскому экс-министру Тепину

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор и освободил от отбывания наказания в виде пяти лет лишения свободы экс-министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина, сообщили в пресс-службе кассации.
Тепин занимал пост министра строительства и ЖКХ региона в 2013-2019 годах. По версии следствия, в 2014-2019 годах Тепин не организовал внесение корректив в формирование закупочной цены жилья для детей-сирот за счет областного бюджета, из-за чего она оказалась существенно ниже рыночной стоимости, а потому не оказалось желающих участвовать в таком строительстве. В октябре 2023 года дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке и выдаче жилья детям-сиротам передали в суд. В мае 2024 года Кировский районный суд Саратова приговорил Тепина к пяти годам колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что из-за действий чиновника не было освоено свыше 299 миллионов рублей бюджетных средств, не обеспечены жильем 407 детей-сирот.
"Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам первого кассационного суда общей юрисдикции установила существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов при рассмотрении уголовного дела, судебные решения в отношении Тепина Д.В. изменила, переквалифицировала его действия с ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность - ред.), по которой назначила наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в Telegram-канале суда о вынесенном в четверг решении.
В кассации добавили, что так как срок давности по данной статье истек, то Тепин освобожден от отбывания наказания по статье о халатности.
Адвокат Тепина Таймураз Тотиков пояснил РИА Новости, что несмотря на решение кассации, Дмитрий Тепин все равно остается под арестом. Защитник уточнил, что мера пресечения ему избрана в рамках другого уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, которая касается его деятельности на посту главы Энгельсского района.
