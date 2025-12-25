Рейтинг@Mail.ru
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 25.12.2025 (обновлено: 12:20 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/sud-2064553782.html
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 25.12.2025
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:08:00+03:00
2025-12-25T12:20:00+03:00
происшествия
люберцы
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251218/zhitelnitsa-2062939575.html
https://ria.ru/20251217/moskva-2062573156.html
люберцы
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, россия, украина
Происшествия, Люберцы, Россия, Украина
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене

РИА Новости: жительница Люберец получила 15 лет колонии по делу о госизмене

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации, сообщила РИА Новости ее адвокат Алёна Савельева.
"Суд назначил 15 лет лишения свободы. Приговор будет обжалован", - сказала она.
В среду в ходе прений сторон гособвинение просило для Конфоркиной 18 лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
18 декабря, 15:19
Женщине вменяют государственную измену (статья 275 УК РФ) и участие в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
По версии следствия, в январе 2023 года фигурантка нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического "Легиона "Свобода России"* и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители и предложили сотрудничество.
Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина направила руководству "Легиона"*, сделать ей это посоветовал куратор, пообещав взамен переправить её на Украину, разрешив взять с собой собаку. Конфоркина начала выполнять задания, однако ее отъезд за границу куратор откладывал, давая ей новые поручения.
Как сообщал "Коммерсант", следствие считает, что Конфоркина по заданию куратора из "Легиона"* производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Конфоркину арестовали в октябре 2024 года.
* Признаны террористическими и запрещены в России.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Жителя Москвы осудили за призывы вступать в "Легион "Свобода России"*
17 декабря, 11:25
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала