Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:08:00+03:00
2025-12-25T12:08:00+03:00
2025-12-25T12:20:00+03:00
Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации, сообщила РИА Новости ее адвокат Алёна Савельева.
"Суд назначил 15 лет лишения свободы. Приговор будет обжалован", - сказала она.
В среду в ходе прений сторон гособвинение просило для Конфоркиной 18 лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
Женщине вменяют государственную измену (статья 275 УК РФ
) и участие в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
По версии следствия, в январе 2023 года фигурантка нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического "Легиона "Свобода России"* и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители и предложили сотрудничество.
Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина направила руководству "Легиона"*, сделать ей это посоветовал куратор, пообещав взамен переправить её на Украину
, разрешив взять с собой собаку. Конфоркина начала выполнять задания, однако ее отъезд за границу куратор откладывал, давая ей новые поручения.
Как сообщал "Коммерсант", следствие считает, что Конфоркина по заданию куратора из "Легиона"* производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Конфоркину арестовали в октябре 2024 года.
* Признаны террористическими и запрещены в России.