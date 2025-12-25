Жительница Люберец Конфоркина получила 15 лет колонии по делу о госизмене

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жительницу Люберец Евгению Конфоркину, обвиняемую в госизмене и участии в террористической организации, сообщила РИА Новости ее адвокат Алёна Савельева.

"Суд назначил 15 лет лишения свободы. Приговор будет обжалован", - сказала она.

В среду в ходе прений сторон гособвинение просило для Конфоркиной 18 лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.

Женщине вменяют государственную измену (статья 275 УК РФ ) и участие в террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2023 года фигурантка нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического "Легиона "Свобода России"* и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители и предложили сотрудничество.

Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Конфоркина направила руководству "Легиона"*, сделать ей это посоветовал куратор, пообещав взамен переправить её на Украину , разрешив взять с собой собаку. Конфоркина начала выполнять задания, однако ее отъезд за границу куратор откладывал, давая ей новые поручения.

Как сообщал "Коммерсант", следствие считает, что Конфоркина по заданию куратора из "Легиона"* производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.

Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Конфоркину арестовали в октябре 2024 года.