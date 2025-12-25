Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
10:40 25.12.2025 (обновлено: 13:25 25.12.2025)
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
Видновский городской суд Московской области в пятницу огласит приговор военному судье в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического...
происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, россия, яндекс.такси, hyundai creta
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Россия, Яндекс.Такси, Hyundai Creta
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу

РИА Новости: суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу

Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, перед началом заседания в Видновском городском суде
Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, перед началом заседания в Видновском городском суде
ВИДНОЕ (Московская обл.), 25 дек - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области в пятницу огласит приговор военному судье в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений сторон обвинение запросило для Тришкина три года лишения свободы условно.
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей
"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения до 26 декабря 2025 года до 11.30", - сказала судья.
Выступая в суде с последним словом, Тришкин сообщил, что всегда признавал фактические обстоятельства дела, предоставлял информацию органам следствия и сотрудничал с ними, неоднократно принимал меры к компенсации морального вреда.
"Надеюсь на справедливое решение суда", - заключил он.
Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Тришкин заявил, что выстрелил в таксиста случайно
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинРоссияЯндекс.ТаксиHyundai Creta
 
 
