Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, перед началом заседания в Видновском городском суде

Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, перед началом заседания в Видновском городском суде

Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу

ВИДНОЕ (Московская обл.), 25 дек - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области в пятницу огласит приговор военному судье в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в ходе прений сторон обвинение запросило для Тришкина три года лишения свободы условно.

"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения до 26 декабря 2025 года до 11.30", - сказала судья.

Выступая в суде с последним словом, Тришкин сообщил, что всегда признавал фактические обстоятельства дела, предоставлял информацию органам следствия и сотрудничал с ними, неоднократно принимал меры к компенсации морального вреда.

"Надеюсь на справедливое решение суда", - заключил он.

Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai , в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.