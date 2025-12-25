https://ria.ru/20251225/sud-2064526425.html
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу - РИА Новости, 25.12.2025
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
Видновский городской суд Московской области в пятницу огласит приговор военному судье в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:40:00+03:00
2025-12-25T10:40:00+03:00
2025-12-25T13:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
россия
яндекс.такси
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064566423_1924:239:3191:951_1920x0_80_0_0_5a025943287b500bda60b0091ee833fc.jpg
https://ria.ru/20251210/trishkin-2061212494.html
https://ria.ru/20251210/trishkin-2061192018.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064566423_1877:243:3191:1229_1920x0_80_0_0_de084d69243c032348f2ef83a48d0167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, россия, яндекс.такси, hyundai creta
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Россия, Яндекс.Такси, Hyundai Creta
Суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
РИА Новости: суд огласит приговор судье в отставке Тришкину в пятницу
ВИДНОЕ (Московская обл.), 25 дек - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области в пятницу огласит приговор военному судье в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений сторон обвинение запросило для Тришкина три года лишения свободы условно.
"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения до 26 декабря 2025 года до 11.30", - сказала судья.
Выступая в суде с последним словом, Тришкин сообщил, что всегда признавал фактические обстоятельства дела, предоставлял информацию органам следствия и сотрудничал с ними, неоднократно принимал меры к компенсации морального вреда.
"Надеюсь на справедливое решение суда", - заключил он.
Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ
(ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai
, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.