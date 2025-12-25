Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор бывшему замначальника Казанского вокзала Москвы - РИА Новости, 25.12.2025
09:06 25.12.2025
Суд вынес приговор бывшему замначальника Казанского вокзала Москвы
Суд вынес приговор бывшему замначальника Казанского вокзала Москвы
Суд дал пять лет лишения свободы условно бывшему заместителю начальника Казанского вокзала Москвы за мошенничество с нежилыми помещениями на территории вокзала, РИА Новости, 25.12.2025
Происшествия, Москва, Россия, Казанский вокзал, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Суд вынес приговор бывшему замначальника Казанского вокзала Москвы

Экс-замначальника Казанского вокзала осужден на 5 лет условно за мошенничество

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд дал пять лет лишения свободы условно бывшему заместителю начальника Казанского вокзала Москвы за мошенничество с нежилыми помещениями на территории вокзала, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор бывшему заместителю Казанского вокзала столицы. Он признан виновным по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Павел Гусенков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Бывший вице-мэр Нефтеюганска подал в суд для восстановления в должности
24 декабря, 16:15
Уточняется, что суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 950 тысяч рублей в доход государства, он также не может три года осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных компаниях, где доля уставного капитала РФ превышает 50%.
По данным прокуратуры, с июня 2023 по февраль 2024 года осужденный убедил индивидуального предпринимателя выплатить ему 4 миллиона рублей за досрочное освобождение площадей и скорейшее заключение договора аренды трех нежилых помещений на территории вокзала.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских
24 декабря, 22:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияКазанский вокзалМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
