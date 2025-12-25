Рейтинг@Mail.ru
19:00 25.12.2025
"Транснефть" намерена защищать свои права после решения в пользу "Роснефти"

"Транснефть" не согласна с отменой взыскания 3,4 млрд рублей с "Роснефти"

Перекачивающая станция "Транснефти"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Транснефть" после отмены московским арбитражным судом решения о взыскании с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, намерена дальше защищать свои интересы, сообщила трубопроводная компания.
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску двух структур "Транснефти" взыскала с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, говорится в материалах, с которыми в четверг ознакомилось РИА Новости.
Стенд Роснефти - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
10 декабря, 20:04
"Транснефть" отметила, что "истцы и ПАО "Транснефть" считают постановление суда апелляционной инстанции незаконным".
"После получения полного текста апелляционного постановления организации системы "Транснефть" намерены предпринять все необходимые действия для дальнейшей защиты своих нарушенных прав и законных интересов", - говорится в заявлении "Транснефти".
Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд первой инстанции в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов.
"Транснефть" в октябре этого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме.
Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank 85 миллионов долларов в пользу "Транснефти"
10 ноября, 08:00
 
ТранснефтьРоснефтьЭкономика
 
 
