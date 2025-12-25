"Транснефть" намерена защищать свои права после решения в пользу "Роснефти"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Транснефть" после отмены московским арбитражным судом решения о взыскании с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, намерена дальше защищать свои интересы, сообщила трубопроводная компания.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску двух структур "Транснефти" взыскала с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, говорится в материалах, с которыми в четверг ознакомилось РИА Новости.

Транснефть " отметила, что "истцы и ПАО "Транснефть" считают постановление суда апелляционной инстанции незаконным".

"После получения полного текста апелляционного постановления организации системы "Транснефть" намерены предпринять все необходимые действия для дальнейшей защиты своих нарушенных прав и законных интересов", - говорится в заявлении "Транснефти".

Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд первой инстанции в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов.

"Транснефть" в октябре этого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК " Роснефть " и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме.