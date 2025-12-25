https://ria.ru/20251225/stomakhin-2064547061.html
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье
Бутырский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation**... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Бутырский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation** (деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией) иноагента Бориса Стомахина за нарушение иноагентского законодательства, сообщили
РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Бутырского районного суда города Москвы
от 23 декабря 2025 года Стомахин Борис Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ
, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
До этого Стомахина
штрафовали на эту же сумму за аналогичное правонарушение.
Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, был заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам. Он также заочно арестован.
Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
**Деятельность фонда признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией