Рейтинг@Mail.ru
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/stomakhin-2064547061.html
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье - РИА Новости, 25.12.2025
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье
Бутырский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation**... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:39:00+03:00
2025-12-25T11:39:00+03:00
происшествия
россия
борис стомахин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981606022_0:567:1492:1406_1920x0_80_0_0_0de7b8829a9676cee80e835bc0968ed5.jpg
https://ria.ru/20251223/inoagent-2063994618.html
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064544702.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981606022_0:427:1492:1546_1920x0_80_0_0_24a05e69a8774a5fd5b7958b30b8300a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, борис стомахин, москва
Происшествия, Россия, Борис Стомахин, Москва
Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье

Публициста Стомахина* оштрафовали на 50 тыс руб по иноагентской статье

© Фото : соцсети Бориса СтомахинаБорис Стомахин*
Борис Стомахин* - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : соцсети Бориса Стомахина
Борис Стомахин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation** (деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией) иноагента Бориса Стомахина за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Бутырского районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года Стомахин Борис Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Комик Поперечный* обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов
23 декабря, 06:49
До этого Стомахина штрафовали на эту же сумму за аналогичное правонарушение.
Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, был заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам. Он также заочно арестован.
Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
**Деятельность фонда признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании"
Вчера, 11:30
 
ПроисшествияРоссияБорис СтомахинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала