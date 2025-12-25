Публициста Стомахина* оштрафовали по иноагентской статье

Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, был заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам. Он также заочно арестован.

Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.