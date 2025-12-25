https://ria.ru/20251225/ssha-2064744543.html
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
Партию живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов, которая предназначалась для супермаркетов Costco в Иллинойсе, похитили в США, сообщает телеканал Fox News
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
Fox News: лобстеров на $400 тысяч похитили в США в Рождество