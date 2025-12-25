Рейтинг@Mail.ru
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News - РИА Новости, 25.12.2025
23:47 25.12.2025
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News
Партию живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов, которая предназначалась для супермаркетов Costco в Иллинойсе, похитили в США, сообщает телеканал Fox News... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T23:47:00+03:00
2025-12-25T23:47:00+03:00
в мире
иллинойс
сша
индиана
фбр
иллинойс
сша
индиана
2025
Новости
В США похитили лобстеров на 400 тысяч долларов, сообщает Fox News

Лобстер
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Партию живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов, которая предназначалась для супермаркетов Costco в Иллинойсе, похитили в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на логистическую компанию.
"По словам генерального директора логистической компании из штата Индиана, партия живых лобстеров стоимостью 400 000 долларов, предназначенная для магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, была похищена до (конечной - ред.) доставки", - сообщает издание.
По всей видимости, кражу осуществила организованная преступная группа, занимающаяся хищением дорогостоящих товаров, отмечает глава фирмы Rexing Companies Дилан Рексинг. ФБР уже занимается расследованием инцидента.
"Это огромная проблема для всей страны. Это напрямую влияет на бизнес и приводит к росту цен для потребителей", - рассказал Рексинг телеканалу.
Согласно данным американских правоохранителей, ежегодные потери от краж грузов в стране составляют от 15 до 35 миллиардов долларов.
