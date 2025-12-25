© Фото : Аккаунт U.S. Department of Energy в социальной сети Х Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Министерство энергетики США поздравило американцев с католическим Рождеством, опубликовав изображение Санта-Клауса, который держит за спиной мешок угля вместо подарков.

На распространенной ведомством в соцсети Х открытке Санта стоит напротив конгресса США, держа за своей спиной мешок, доверху набитый углем.

"В этом году уголь не только для непослушных детей", - гласит подпись к изображению.

Подобное поздравление со стороны американского минэнерго связано с курсом администрации президента США Дональда Трампа на развитие угольной промышленности и применения угля в энергетики в связи с растущим спросом на электроэнергию в стране.