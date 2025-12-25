Рейтинг@Mail.ru
23:44 25.12.2025
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
в мире, сша, дональд трамп, санта-клаус
В мире, США, Дональд Трамп, Санта-Клаус
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго

Санта-Клаус с мешком угля вместо подарков появился в поздравлении Минэнерго США

© Фото : Аккаунт U.S. Department of Energy в социальной сети ХСанта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
© Фото : Аккаунт U.S. Department of Energy в социальной сети Х
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Министерство энергетики США поздравило американцев с католическим Рождеством, опубликовав изображение Санта-Клауса, который держит за спиной мешок угля вместо подарков.
На распространенной ведомством в соцсети Х открытке Санта стоит напротив конгресса США, держа за своей спиной мешок, доверху набитый углем.
"В этом году уголь не только для непослушных детей", - гласит подпись к изображению.
Подобное поздравление со стороны американского минэнерго связано с курсом администрации президента США Дональда Трампа на развитие угольной промышленности и применения угля в энергетики в связи с растущим спросом на электроэнергию в стране.
Так, в апреле Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. А в конце марта он объявил о том, что Штаты возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Кремле сообщат, если Путин решит поздравить Трампа с Рождеством
21 декабря, 11:09
 
В миреСШАДональд ТрампСанта-Клаус
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
