Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго - РИА Новости, 25.12.2025
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
Министерство энергетики США поздравило американцев с католическим Рождеством, опубликовав изображение Санта-Клауса, который держит за спиной мешок угля вместо...
сша
Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
Санта-Клаус с мешком угля вместо подарков появился в поздравлении Минэнерго США
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости.
Министерство энергетики США поздравило американцев с католическим Рождеством, опубликовав
изображение Санта-Клауса, который держит за спиной мешок угля вместо подарков.
На распространенной ведомством в соцсети Х открытке Санта стоит напротив конгресса США, держа за своей спиной мешок, доверху набитый углем.
"В этом году уголь не только для непослушных детей", - гласит подпись к изображению.
Подобное поздравление со стороны американского минэнерго связано с курсом администрации президента США Дональда Трампа
на развитие угольной промышленности и применения угля в энергетики в связи с растущим спросом на электроэнергию в стране.
Так, в апреле Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. А в конце марта он объявил о том, что Штаты возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии.