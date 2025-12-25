Китай выступил против блокады венесуэльской нефти и захвата США танкеров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Китай выступает против блокады венесуэльской нефти и захвата танкеров, так как это может вызвать угрозы безопасности, заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев.

"Произвольный перехват танкеров других государств может не только нарушить функционирование международного энергетического рынка, но и вызвать другие угрозы безопасности", - заявила Хэ Юнцянь, отвечая на вопрос журналиста касательно перехвата венесуэльских танкеров.

Она также отметила, что Китай решительно выступает против злоупотребления односторонними санкциями и так называемой "юрисдикции длинной руки".

"Венесуэла и другие страны имеют полное право осуществлять торгово-экономическое сотрудничество в рамках международного права - это нормально, разумно и законно, такое право должно уважаться", - заключила Хэ Юнцянь.

Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки