Китай выступил против блокады венесуэльской нефти и захвата США танкеров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Китай выступает против блокады венесуэльской нефти и захвата танкеров, так как это может вызвать угрозы безопасности, заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев.
"Произвольный перехват танкеров других государств может не только нарушить функционирование международного энергетического рынка, но и вызвать другие угрозы безопасности", - заявила Хэ Юнцянь, отвечая на вопрос журналиста касательно перехвата венесуэльских танкеров.
Она также отметила, что Китай решительно выступает против злоупотребления односторонними санкциями и так называемой "юрисдикции длинной руки".
"Венесуэла и другие страны имеют полное право осуществлять торгово-экономическое сотрудничество в рамках международного права - это нормально, разумно и законно, такое право должно уважаться", - заключила Хэ Юнцянь.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
