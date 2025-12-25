https://ria.ru/20251225/ssha-2064707650.html
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию пошутил
, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США.
"Не то чтобы мы были довольными, но текущие темпы роста в Дании
приличны. Скоро мы начнем скупать штаты США", — написал он в соцсети Х.
Политик отметил, что у Вашингтона, напротив, большие долги, а ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир". Пользователь в комментарии предложил купить Гавайи и немедленно направить туда делегацию.
"Их мы тоже купим. Жители Гавайев должны иметь право принять решение, становиться ли им частью Дании. США
не могут развивать их", — ответил депутат.
Трамп
в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии
. Тот позднее подтвердил намерение Штатов сделать остров своей частью.
В свою очередь, глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее возмущение заявлениями американского представителя, пообещав вызвать посла США для объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе якобы от Китая
и России
.
Бывший премьер датской автономии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления над ним контроля.
До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.