МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию пошутил , что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США.

"Не то чтобы мы были довольными, но текущие темпы роста в Дании приличны. Скоро мы начнем скупать штаты США", — написал он в соцсети Х.

Политик отметил, что у Вашингтона, напротив, большие долги, а ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир". Пользователь в комментарии предложил купить Гавайи и немедленно направить туда делегацию.

"Их мы тоже купим. Жители Гавайев должны иметь право принять решение, становиться ли им частью Дании. США не могут развивать их", — ответил депутат.

Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии . Тот позднее подтвердил намерение Штатов сделать остров своей частью.

В свою очередь, глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее возмущение заявлениями американского представителя, пообещав вызвать посла США для объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.

России. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе якобы от Китая

Бывший премьер датской автономии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления над ним контроля.