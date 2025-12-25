Рейтинг@Mail.ru
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
18:51 25.12.2025 (обновлено: 19:36 25.12.2025)
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США.
"Не то чтобы мы были довольными, но текущие темпы роста в Дании приличны. Скоро мы начнем скупать штаты США", — написал он в соцсети Х.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас о суверенитете Дании
22 декабря, 22:09
Политик отметил, что у Вашингтона, напротив, большие долги, а ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир". Пользователь в комментарии предложил купить Гавайи и немедленно направить туда делегацию.
"Их мы тоже купим. Жители Гавайев должны иметь право принять решение, становиться ли им частью Дании. США не могут развивать их", — ответил депутат.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот позднее подтвердил намерение Штатов сделать остров своей частью.
В свою очередь, глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее возмущение заявлениями американского представителя, пообещав вызвать посла США для объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
Вчера, 08:00
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе якобы от Китая и России.
Бывший премьер датской автономии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления над ним контроля.
До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
23 декабря, 02:05
 
В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
