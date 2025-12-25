Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
16:12 25.12.2025 (обновлено: 16:30 25.12.2025)
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине - РИА Новости, 25.12.2025
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине
Москва в контактах с Вашингтоном призывает США противостоять попыткам стран Западной Европы торпедировать усилия по Украине, сообщила официальный представитель...
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине

Россия призывает США противостоять попыткам ЕС торпедировать усилия по Украине

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва в контактах с Вашингтоном призывает США противостоять попыткам стран Западной Европы торпедировать усилия по Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу (попыткам подрыва мирных усилий со стороны западноевропейских государств - ред.), - сказала она на брифинге для СМИ.
