https://ria.ru/20251225/ssha-2064657375.html
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине - РИА Новости, 25.12.2025
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине
Москва в контактах с Вашингтоном призывает США противостоять попыткам стран Западной Европы торпедировать усилия по Украине, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:12:00+03:00
2025-12-25T16:12:00+03:00
2025-12-25T16:30:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
мирный план сша по украине
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_36:0:2746:1524_1920x0_80_0_0_e160fa430ca963b35aa46cfea895d23c.jpg
https://ria.ru/20251225/mid-2064659570.html
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d7e8190c57b9f341b9e2a7ba06b30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), мирный план сша по украине, москва
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Мирный план США по Украине, Москва
Россия призывает США противостоять попыткам торпедировать усилия по Украине
Россия призывает США противостоять попыткам ЕС торпедировать усилия по Украине