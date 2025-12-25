Рейтинг@Mail.ru
В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя
13:12 25.12.2025
В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя
В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя - РИА Новости, 25.12.2025
В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя
Власти США направляли средства налогоплательщиков на эксперименты по приучению хорьков к запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам, заявил... РИА Новости, 25.12.2025
В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя

Сенатор Пол: США тратили средства на приучение хорьков к пьянству

Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Американский хорек в Национальном заповеднике дикой природы в Колорадо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Власти США направляли средства налогоплательщиков на эксперименты по приучению хорьков к запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам, заявил американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в ежегодном докладе о расточительных расходах федерального бюджета.
"Мы обнаружили, что средства направлялись на эксперименты по обучению хорьков запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам - снова", - говорится в докладе.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
СМИ: фонд Сороса* тратит миллиарды долларов на противодействие властям США
11 октября, 19:53
Согласно документу, Национальный институт здравоохранения США (NIH) направил более 5,2 миллиона долларов на проекты, в рамках которых щенкам породы бигль вводили наркотические вещества с помощью специальных дозирующих устройств. Проекты, как отмечается в докладе, продлевались несколько лет подряд.
Кроме того, Национальный научный фонд США, министерство обороны и другие ведомства выделили свыше 14 миллионов долларов на исследования с участием обезьян. В ходе экспериментов животным фиксировали голову с помощью металлических креплений и заставляли выполнять задания в видеоигре для отслеживания активности мозга и движений глаз.
Также упоминается департамент по делам ветеранов (VA), который выделил более 1 млн долларов на превращение подростковых хорьков в "алкоголиков": животных лишают воды и заставляют пить только алкоголь целыми днями, цикл длится до 90 дней, после чего хорьков умерщвляют. Цель - изучение последствий зависимости, стресса, травм мозга и других состояний.
Сенатор Пол подчеркивает, что эти и сотни других подобных экспериментов раскрыты благодаря расследованиям американской НКО White Coat Waste Project, выступающей против тестирования на животных.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
21 февраля, 22:34
 
В миреСШАКентуккиРэнд Пол
 
 
