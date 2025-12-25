В США хорьков приучали к запойному употреблению алкоголя

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Власти США направляли средства налогоплательщиков на эксперименты по приучению хорьков к запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам, заявил американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в ежегодном докладе о расточительных расходах федерального бюджета.

"Мы обнаружили, что средства направлялись на эксперименты по обучению хорьков запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам - снова", - говорится в докладе.

Согласно документу, Национальный институт здравоохранения США (NIH) направил более 5,2 миллиона долларов на проекты, в рамках которых щенкам породы бигль вводили наркотические вещества с помощью специальных дозирующих устройств. Проекты, как отмечается в докладе, продлевались несколько лет подряд.

Кроме того, Национальный научный фонд США , министерство обороны и другие ведомства выделили свыше 14 миллионов долларов на исследования с участием обезьян. В ходе экспериментов животным фиксировали голову с помощью металлических креплений и заставляли выполнять задания в видеоигре для отслеживания активности мозга и движений глаз.

Также упоминается департамент по делам ветеранов (VA), который выделил более 1 млн долларов на превращение подростковых хорьков в "алкоголиков": животных лишают воды и заставляют пить только алкоголь целыми днями, цикл длится до 90 дней, после чего хорьков умерщвляют. Цель - изучение последствий зависимости, стресса, травм мозга и других состояний.