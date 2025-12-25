https://ria.ru/20251225/ssha-2064556574.html
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России - РИА Новости, 25.12.2025
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
Повестка США для председательства в G20 прагматична и может вернуть организацию к основной задаче обеспечения экономического роста, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:19:00+03:00
2025-12-25T12:19:00+03:00
2025-12-25T12:19:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg
https://ria.ru/20251225/yuar-2064494722.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_41212f26f37340315606dfd9c3af7765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
Шерпа Лукаш: повестка США в G20 прагматична, может вернуть организацию к основам