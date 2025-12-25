Рейтинг@Mail.ru
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ssha-2064556574.html
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России - РИА Новости, 25.12.2025
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
Повестка США для председательства в G20 прагматична и может вернуть организацию к основной задаче обеспечения экономического роста, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:19:00+03:00
2025-12-25T12:19:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_0:59:3032:1765_1920x0_80_0_0_ee11575d407d4630759334057e32a5e8.jpg
https://ria.ru/20251225/yuar-2064494722.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155531/69/1555316916_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_41212f26f37340315606dfd9c3af7765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России

Шерпа Лукаш: повестка США в G20 прагматична, может вернуть организацию к основам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСветлана Лукаш
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Светлана Лукаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Повестка США для председательства в G20 прагматична и может вернуть организацию к основной задаче обеспечения экономического роста, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"США, председательствующие в "группе", предложили правильную, полезную, прагматичную программу, которая на самом деле может привнести серьезные результаты в работу "двадцатки", вернуть ее к истокам и сконцентрировать исключительно на вопросах обеспечения экономического роста, снятия избыточных барьеров для развития, сосредоточить на финансовой повестке. То, ради чего "двадцатка" была создана", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России
Вчера, 05:23
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Светлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала