Рейтинг@Mail.ru
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 25.12.2025 (обновлено: 12:16 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/ssha-2064494862.html
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе - РИА Новости, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получила поддержку США в вопросе установления четких сроков присоединения к Евросоюзу, и срывает мирные... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:26:00+03:00
2025-12-25T12:16:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
ларри джонсон
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156400_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_5d293e4b0e96cafec344c195837cf7b3.jpg
https://ria.ru/20251225/germaniya-2064484552.html
https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064366697.html
https://ria.ru/20251224/zelenskiy-2064469960.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156400_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1014fd1e5353c859da4c59c8e2645030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, ларри джонсон, мария захарова, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Мария Захарова, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе

Джонсон: Зеленский срывает мирные переговоры, говоря о членстве Украины в ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получила поддержку США в вопросе установления четких сроков присоединения к Евросоюзу, и срывает мирные переговоры с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актер в Европе, а может, даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России
Вчера, 01:29
По словам эксперта, Зеленский уже настолько привык к поддержке европейских союзников, что перестал видеть объективное положение дел в стране и на фронте.
"Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам", — cказал Джонсон.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом Брюссель еще не дал на это согласия.
Опубликованный ранее в среду украинским агентством Укринформ и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС
24 декабря, 15:07
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Ряд стран ЕС выступают против присоединения Киева к объединению. В частности, подобные заявления делали представители Польши и Венгрии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
24 декабря, 22:05
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонМария ЗахароваЕвросоюзЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала