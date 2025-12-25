МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получила поддержку США в вопросе установления четких сроков присоединения к Евросоюзу, и срывает мирные переговоры с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам эксперта, Зеленский уже настолько привык к поддержке европейских союзников, что перестал видеть объективное положение дел в стране и на фронте.
"Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам", — cказал Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
