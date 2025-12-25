Рейтинг@Mail.ru
"Вам конец": в США резко осудили Киев после убийства российского генерала
25.12.2025
"Вам конец": в США резко осудили Киев после убийства российского генерала
"Вам конец": в США резко осудили Киев после убийства российского генерала
в мире
сша
москва
украина
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире, сша, москва, украина, фанил сарваров (генерал-лейтенант), дмитрий песков, мирный план сша по украине
"Вам конец": в США резко осудили Киев после убийства российского генерала

Дэвис: индивидуальный террор со стороны Украины лишит Киев поддержки США

© Фото : соцсетиАвтомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, может лишить киевский режим любой поддержки со стороны США, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя убийство в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
"Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова. — Прим. Ред.) не останется без ответа. Вам конец", — предупредил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова
22 декабря, 18:12
Эксперт поразился цинизму, с которым Зеленский предлагает якобы мирный план по урегулированию, одновременно приказывая устраивать акты террора.
"Если у вас было другое мнение, то сейчас всем уже должно быть очевидно, что Зеленский вышел из-под контроля, и происходят какие-то безумные вещи. Его нужно поставить на место", — подытожил Дэвис.
В понедельник в Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гибель Сарварова страшным убийством.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Генерал Сарваров, погибший в Москве, участвовал в операциях в Чечне и Сирии
22 декабря, 11:58
 
