Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) нет среди госпитализированных после инцидента со стрельбой в штате Мэриленд, Сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) нет среди госпитализированных после инцидента со стрельбой в штате Мэриленд, сообщило министерство внутренней безопасности страны.

Ранее местные СМИ сообщили, что два человека были доставлены в больницу в среду утром после того, как сотрудник ICE открыл огонь в городе Глен-Берни.

"Сегодня сотрудники ICE проводили целенаправленную операцию по обеспечению иммиграционного законодательства в Глен-Берни, штат Мэриленд . Агенты установили, что водителем фургона был Тьяго Алешандри Соуза-Мартинш, нелегальный иммигрант из Португалии . На пассажирском сиденье находился Соломон Антонио Серрано-Эскивель, нелегальный иммигрант из Сальвадора", - сообщило министерство в соцсети X.

По информации федеральных властей, сотрудники подошли к автомобилю и потребовали, чтобы Соуза-Мартинш выключил двигатель. Водитель отказался и попытался скрыться, а затем начал таранить служебные автомобили ICE. Сотрудники ICE в ответ открыли огонь из табельного оружия, ранив водителя, после чего фургон врезался в дерево.

"Сотрудники незамедлительно оказали медицинскую помощь как водителю, так и пассажиру; оба были доставлены в местную больницу для лечения. Оба находятся в стабильном состоянии и, как ожидается, поправятся. К счастью, сотрудники ICE не получили серьёзных травм", - добавило министерство.