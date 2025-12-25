Рейтинг@Mail.ru
Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде - РИА Новости, 25.12.2025
00:45 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ssha-2064481976.html
Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде
Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде - РИА Новости, 25.12.2025
Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде
Сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) нет среди госпитализированных после инцидента со стрельбой в штате Мэриленд, сообщило министерство... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:45:00+03:00
2025-12-25T00:45:00+03:00
Агенты ICE не получили серьезных травм в ходе инцидента в Мэриленде

МВБ США: агенты ICE не получили серьезных травм при стрельбе в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) нет среди госпитализированных после инцидента со стрельбой в штате Мэриленд, сообщило министерство внутренней безопасности страны.
Ранее местные СМИ сообщили, что два человека были доставлены в больницу в среду утром после того, как сотрудник ICE открыл огонь в городе Глен-Берни.
"Сегодня сотрудники ICE проводили целенаправленную операцию по обеспечению иммиграционного законодательства в Глен-Берни, штат Мэриленд. Агенты установили, что водителем фургона был Тьяго Алешандри Соуза-Мартинш, нелегальный иммигрант из Португалии. На пассажирском сиденье находился Соломон Антонио Серрано-Эскивель, нелегальный иммигрант из Сальвадора", - сообщило министерство в соцсети X.
По информации федеральных властей, сотрудники подошли к автомобилю и потребовали, чтобы Соуза-Мартинш выключил двигатель. Водитель отказался и попытался скрыться, а затем начал таранить служебные автомобили ICE. Сотрудники ICE в ответ открыли огонь из табельного оружия, ранив водителя, после чего фургон врезался в дерево.
"Сотрудники незамедлительно оказали медицинскую помощь как водителю, так и пассажиру; оба были доставлены в местную больницу для лечения. Оба находятся в стабильном состоянии и, как ожидается, поправятся. К счастью, сотрудники ICE не получили серьёзных травм", - добавило министерство.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
