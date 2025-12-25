"Этого мало". Китай поглотил ключевой российский экспорт и попросил еще

Руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри на церемонии торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в КНР после Катара — объемы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Аналитики констатируют: Китай активно покупает продукцию подсанкционных заводов, игнорируя риски.

Абсолютный рекорд

В ноябре Пекин, по данным китайской таможни, приобрел у Москвы 1,6 миллиона тонн СПГ (в том же месяце 2024-го было 0,7 миллиона). Таким образом, Россия обогнала Австралию и уступает по данному показателю лишь Катару.

На долю российского СПГ приходится 23,5% поставок (год назад — 11%).

Как отмечает Bloomberg, из-за санкций Москва продала газ со значительной скидкой. По данным таможни, среди партий, поставленных 12 китайскими импортерами, топливо оказалось самым дешевым — цена была примерно на десять процентов ниже средней.

Адекватный рычаг

Скидка стала ключевым рычагом Москвы в стремлении сохранить объемы экспорта в условиях, когда европейские рынки в значительной степени остаются закрытыми.

"Снижение цен помогло компенсировать сокращение поставок по трубопроводам и СПГ в Европу, которая до 2022-го была крупнейшим покупателем газа", — объясняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Главное сейчас, по словам экспертов, — наладить канал поставок по Севморпути (СМП). Ценовая политика отходит на второй план.

« "Речь в первую очередь не о выгоде, а об отладке логистики и сохранении загрузки мощностей, поскольку "Арктик СПГ — 2" до июня долгое время вообще не отгружал продукцию, — говорит Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь". — Теперь такая возможность появилась. Более того, "Совкомфлот" получил еще один танкер класса Arc 7, а в 2026-м должны добавиться два таких же судна".

Подсанкционные заводы

"Арктик СПГ" действительно стал драйвером роста экспорта. Завод приостановил работу из-за санкций еще в прошлом году, поставок не было 18 месяцев. Однако в июне 2025-го оттуда в Китай ушло 16 газовозов.

« КНР пока останется единственным рынком сбыта сжиженного газа с подсанкционных СПГ-заводов — "Арктик СПГ — 2" "Новатэка" и КСПГ "Портовая" "Газпрома", уточняет Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия Рексофт Консалтинг". Поставки, по его словам, идут изолированно на терминал Бэйхай в южной части страны.

Россия поспешила воспользоваться тем, что на Северном морском пути нет толстого льда. Однако в ноябре навигация усложнилась, а в составе "Совкомфлота" всего одно судно ледового класса Arc 7 — "Кристоф де Маржери". Рост отгрузок с "Арктик СПГ — 2" в указанный период и ценовые дисконты стали ключевыми причинами увеличения экспортных объемов, говорит Михаил Шульгин.

Закрыли глаза

Как отмечает Bloomberg, эти закупки явно свидетельствуют о том, что Китай игнорирует санкционные риски. Здесь четко прослеживается нежелание Пекина нарушить связи с весомым торговым партнером.

« Технологическая гонка между развитыми странами требует не только денег, но и доступных энергоресурсов для создания, развития и внедрения новых технологий. Китай трезво оценивает санкционные риски, но понимает, что выгодно сотрудничать с энергетически и политически сильной Россией.

Москва укрепляет позиции в Азии, Китай извлекает выгоду из доступности ресурсов, а традиционные экспортеры, такие как США и Австралия, сталкиваются с усиливающейся конкуренцией на крупнейшем в мире рынке СПГ, поясняет Евгений Сумароков.