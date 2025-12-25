Удар по 103-й бригаде близ Павловки ликвидировал несколько командиров ВСУ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Удар по 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ ликвидировал несколько украинских командиров в районе Павловки в Сумской области, есть также большие потери среди личного состава ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.