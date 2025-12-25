Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол - РИА Новости, 25.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 25.12.2025
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА уничтожают технику и военнослужащих ВСУ,... РИА Новости, 25.12.2025
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол

Операторы БПЛА "Запада" уничтожают окруженных на левом берегу Оскола военных ВСУ

Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 дек – РИА Новости. Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА уничтожают технику и военнослужащих ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в Минобороны.
Сообщается, что для поражения техники, укрытий и пехоты подразделений ВСУ российские бойцы активно применяют ударные БПЛА войск беспилотных систем.
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
