ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА уничтожают технику и военнослужащих ВСУ,...
2025-12-25T06:01:00+03:00
2025-12-25T06:01:00+03:00
2025-12-25T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол
Операторы БПЛА "Запада" уничтожают окруженных на левом берегу Оскола военных ВСУ