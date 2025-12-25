ВС России уничтожают военных ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол

ЛУГАНСК, 25 дек – РИА Новости. Операторы БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА уничтожают технику и военнослужащих ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.